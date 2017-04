Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleen yritystalo avasi ovensa — Yhteisistä tiloista haetaan synergiaetuja ja yhteisöllisyyttä Savitaipaleen yritystalon avajaisia vietettiin keskiviikkona. Entisen osuuspankin remontoituihin tiloihin on tehty tilat 18 yritykselle. Suurin osa tiloista on jo varattu. — Yksittäisiä tiloja on vielä vapaana. Käyttöaste on kuitenkin erittäin hyvä, kun otetaan huomioon, että avasimme vasta tänään ovet, kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen toteaa. Vapaana on tällä hetkellä yksi liiketila ja loppukeväästä kaksi yksittäistä työhuonetta. Yritysten on mahdollista käyttää myös rakennuksen yhteiskäyttötiloja. Tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille. Rakennuksen alakerrassa on vapaana noin 75 neliön myymälätila. Alakerran nurkasta löytyy myös vanha pankkiholvin ovi, jonka takana on varastotiloja. Kunnanjohtaja Kainulainen toivoo, että yritystalo piristäisi kunnan elinkeinoelämää. — Tavoitteenamme on, että yritystalo ei olisi pelkkä rakennus. Haluamme luoda yhteisöllisyyttä eri yrittäjien välille, hän sanoo. Muista mahdollisista ideoista Kainulainen mainitsee oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön. — Toivottavasti yritystalo auttaa lähialueen opiskelijoita esimerkiksi opinnäytetöiden suhteen. Myös harjoittelupaikkoja olisi hienoa saada alueen nuorille. Etelä-Karjalanyrittäjien puheenjohtaja Jouko Soikkeli pitää Savitaipaleen yritystaloa hyvänä ratkaisuna. — Kun yritysten toimitilat ovat yhdessä, on mahdollista saada synergiaetuja. Jokaiselle on tietysti omat tilat, mutta yhteistiloista parantavat kustannustehokkuutta, Soikkeli sanoo. Isoissa kaupungeissa yritykset hakeutuvat luonnostaan samoihin tiloihin, mutta Soikkeli muistuttaa, että vastaavia ratkaisuja kannattaa miettiä myös pienemmissä kunnissa. — Myös asiakkaalle saattaa olla etua siitä, että monta yritystä on saman katon alla, Soikkeli sanoo. Lue koko uutinen:

