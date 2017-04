Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahden valtuuston johtoon Suna Kymäläinen, hallituksen puheenjohtajana jatkaa Taina Paananen — kokoomus ja perussuomalaiset paikkajakoihin tyytymättömiä Puolueet neuvottelivat luottamuspaikkojen jaosta torstai-iltana Ruokolahdella. Keskustan johdolla käydyssä kokouksessa päädyttiin siihen, että yhden lisäpaikan vaaleissa saavuttanut SDP ottaa uuden valtuuston puheenjohtajuuden. Puolue valitsi puheenjohtajatehtävään Ruokolahden äänikuningattaren Suna Kymäläisen. Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa puolestaan keskustan ääniharava Taina Paananen. Muita nimiä ei lyöty vielä lukkoon. Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajapaikat ottaa keskusta. Kunnanhallituksessa 1. varapuheenjohtaja tulee SDP:stä ja 2. varapuheenjohtaja kokoomuksesta. Myös lautakuntapaikat saatiin jaettua puolueitten kesken. Tekninen lautakunta työskentelee perussuomalaisten johdossa. Varapuheenjohtajan paikka on keskustan. Sivistyslautakuntaa taas vetää keskustalainen. Varapuheenjohtajan paikka on SDP:n. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajuus on SDP:llä. Varapuheenjohtajana toimii kristillisten edustaja. Lupa- ja toimitusjaoston puheenjohtaja tulee SDP:ltä, varapuheenjohtaja keskustasta. Ruokolahden uuden valtuuston suurin puolue on keskusta, joka muodostaa entiseen tapaan valtuustoryhmän kristillisten ainoan valtuutetun kanssa. Tällä koalitiolla on yhteensä 13 paikkaa. SDP:llä on kahdeksan valtuutettua, kokoomuksella neljä ja perussuomalaisilla yksi. Kokoomus ja perussuomalaiset eivät ole paikkaneuvottelujen tulokseen tyytyväisiä. Kokoomuksen Timo Kärjen ja perussuomalaisten Harri Ahosen mukaan kyseessä ei ollut puolueiden väliset yhteiset neuvottelut, vaan isojen puolueiden sanelut. Torstai-iltana kokouksen jälkeen tavoitetut puheenjohtajat kertoivat, että demaripuolue ja keskusta olivat päättäneet luottamuspaikkojen jaosta keskenään ennen neuvotteluiden alkua. — Kokouksen alussa jaettiin valmis paperi paikkajaosta, ja neuvottelut olivat siinä. Kärjen mukaan suhteellinen vaalitapa ei toteudu nykyisessä paikkajaossa. — Kokoomuksen paikkamäärä valtuustossa ei muuttunut kuntavaalien jälkeen. Nyt kuitenkin menetämme tarkastuslautakunnan puheenjohtajuuden ja valtuuston varapuheenjohtajan paikan. Hallituksen varapuheenjohtajuus ei korvaa näiden kahden tärkeän tehtävän menettämistä. Kärjen mukaan asian käsittely jatkuu seuraavaksi valtuustossa, joka päättää asiasta lopullisesti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/20/Ruokolahden%20valtuuston%20johtoon%20Suna%20Kym%C3%A4l%C3%A4inen%2C%20hallituksen%20puheenjohtajana%20jatkaa%20Taina%20Paananen%20%E2%80%94%20kokoomus%20ja%20perussuomalaiset%20paikkajakoihin%20tyytym%C3%A4tt%C3%B6mi%C3%A4%E2%80%89/2017522159385/4