Etelä-Saimaa: Rasismiin kyllästynyt pappi Marjaana Toiviainen lähtee Suomesta — lue Toiviaisen tuore haastattelu Turvapaikanhakijoiden puolustajana valtakunnalliseen julkisuuteen noussut seurakuntapastori Marjaana Toiviainen on ilmoittanut Facebookissa muuttavansa pois Suomesta rasismin ja hallituksen toiminnan vuoksi. Toiviainen kirjoittaa saaneensa juuri kotiinsa hälytysjärjestelmän, jolla poliisin voi hälyttää heti tarvittaessa paikalle. — Kun erivärinen ystäväni kaasutetaan Rautatientorilla, kun erivärisen ystäväni kädet poltetaan polttopullolla, kun häntä seurataan kotiin ja hän pelkää, että hänet tapetaan, kun uusnatsit tai mitä he ovatkaan vainoavat heitä, kun he saavat satoja ja tuhansia tappouhkauksia, kukaan ei auta. Poliisi sanoo, ettei mitään ole tehtävissä, hän jatkaa. Toiviainen kertoo muuttavansa ensi kuussa Tansaniaan, jossa on asunut aiemminkin. Hän ei ole halunnut kommentoida asiaa tiedotusvälineille. Etelä-Saimaassa julkaistiin 9. huhtikuuta Toiviaisen haastattelu, jossa hän ei maininnut mitään lähtöaikeista. — Me suomalaiset olemme lampaita. Teemme sen, mitä johtajat sanovat emmekä mielellään kyseenalaista. Olisi hienoa, jos suomalaiset uskaltaisivat tuntea vahvemmin ja tutkia oikeasti, mitä mitä mieltä he itse ovat, mitä heidän omatuntonsa sanoo, hän totesi tuolloin. Voit lukea haastattelun kokonaisuudessaan täältä.

