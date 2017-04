Uutinen

Etelä-Saimaa: Puolustusvoimat teki ison virheen ympäristölupahakemuksessa — Utin ampumaradan käyttöä joudutaan rajoittamaan Puolustusvoimat joutuu miettimään, miten Utin jääkärirykmentin ammuntaharjoitukset voidaan jatkossa järjestää. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi maaliskuun lopussa ampumaradan ympäristölupaan liittyvän valituksen. Lupa ottaa kantaa muun muassa siihen, montako laukausta radalla saa ampua melu- ja ympäristövaikutusten takia. Radalla ammutaan eri etäisyyksiltä. Ongelmaksi on muodostunut 300 metrin ampumapaikalta ammuttavien laukausten määrä. Puolustusvoimat on luvan hakuvaiheessa ilmoittanut, että paikalta ammutaan 1 000 laukausta vuodessa, vaikka todellinen luku on ainakin 10 000. — Täytyy nostaa käsi pystyyn virheen merkiksi. Luku ilmoitettiin virheellisesti. Yritimme oikaista asian valitusprosessissa, mutta se ei onnistunut, sanoo Utin jääkärirykmentin komentaja Ali Mättölä. Puolustusvoimat totesi valituksessaan, että 300 metrin ampumapaikalta ammutaan vuosittain pienikaliiperisilla aseilla pelkästään varusmieskoulutuksessa noin 3 000 kertaa. Valituksen mukaan erikoisjoukkokoulutuksen järjestäminen voi lisätä laukausmäärää jopa 10 000:lla. Lisäksi rataa käyttävät Rajavartiolaitos, poliisilaitokset, reserviläisjärjestöt ja ampuma- ja metsästysseurat. Vuonna 2015 Tyrrissä järjestettiin viisi ammuntakilpailua, joissa 300 metristä ammuttiin noin 1 500 laukausta kilpailua kohden. Ympäristöasioita käsittelevä Vaasan hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus tulivat siihen tulokseen, ettei laukausten määrää voi tässä vaiheessa muuttaa. Oikeuslaitoksen mukaan ympäristölupaa pitäisi hakea kokonaan uudestaan, koska lupaan liittyvät ympäristövaikutukset tulisi arvioida uusien lukujen perusteella. Ali Mättölän mukaan jääkärirykmentti noudattaa ympäristöluvan rajoituksia. Hän sanoo, että ammuntoja tullaan mahdollisesti järjestämään entistä enemmän yhteistyössä Karjalan prikaatin kanssa. Se tarkoittaa edestakaisia kuljetuksia Utista noin 40 kilometrin päähän Vekaranjärvelle. — Tyrrin ampumaradan käyttömäärät vaihtelevat vuodenajan ja varusmiesten koulutusvaiheen mukaan, mutta keskimäärin tarvitsemme 300 metrin ampumapaikkaa viikoittain. Lue koko uutinen:

