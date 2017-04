Uutinen

Etelä-Saimaa: Puolustusministeriön työryhmä esittää muutoksia ulkomaalaisten maakauppoja koskevaan lainsäädäntöön — rajoituksia ajanut kansanedustaja Suna Kymäläinen on tyytyväinen Puolustusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia ulkomaalaisten kiinteistökauppoja koskevaan lainsäädäntöön. Työryhmä katsoo, että sotilasalueiden ja muiden turvallisuuden kannalta tärkeiden alueiden lähellä tapahtuvat epäilyttävät kiinteistökaupat on syytä estää. Toimenpide voitaisiin työryhmän mielestä tehdä valtion lunastusmenettelyn tai etuosto-oikeuden avulla. Rajoituksia ulkomaalaisten maanostoon laki- ja kansalaisaloitteiden avulla ajanut kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) Ruokolahdelta on tyytyväinen työryhmän raporttiin. — Pidän sitä vahvistuksena itsekin tekemälleni työlle. Selväksi tuli, että rajoituksia tarvitaan. En kuitenkaan usko, että rajaus turvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin on mahdollinen. Kohteiden määrittely on vaikeaa. Kymäläisestä järkevin etenemistapa olisi palata ulkomaalaisten maanoston luvanvaraisuuteen. — Sellainen lainsäädäntö oli Suomessa voimassa vuoden 1999 loppuun saakka ja hyvällä menestyksellä. Kymäläisestä etuosto-oikeuden käyttö olisi toimenpiteenä hidas ja kallis. Työryhmän mukaan kiinteistökauppojen seuranta voidaan tehdä nykyisen, maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin avulla. Lainsäädännön uudistamista tarvitaan lunastusmenettelyn ja etuosto-oikeuden kehittämiseen. Kymäläinen toivoo hallituksen ottavan lainsäädäntömuutokset pikaiseen valmisteluun. — Valmistelutyöhön on syytä käydä ripeästi, koska se koskettaa monta ministeriötä. Työryhmän ehdotus etenee nyt jatkokäsittelyyn ministeriöissä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/20/Puolustusministeri%C3%B6n%20ty%C3%B6ryhm%C3%A4%20esitt%C3%A4%C3%A4%20muutoksia%20ulkomaalaisten%20maakauppoja%20koskevaan%20lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6n%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89rajoituksia%20ajanut%20kansanedustaja%20Suna%20Kym%C3%A4l%C3%A4inen%20on%20tyytyv%C3%A4inen/2017522157868/4