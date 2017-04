Uutinen

Etelä-Saimaa: Pian 80-vuotiasta Kimpisen yleisurheilustadionia tuunataan kevyesti vuoden 2019 Kalevan kisoihin Lappeenrannan Kimpisen yleisurheilustadionille pitää tehdä vain pieniä parannuksia vuoden 2019 Kalevan kisoja varten. Stadion peruskorjattiin vajaalla 1,3 miljoonalla eurolla ennen vuoden 2007 Kalevan kisoja. Lappeenrannan Urheilu-Miesten puheenjohtajan Mauri Auvisen mukaan kenttä on edelleen keskimäärin hyvässä kunnossa. — Keihäänheittopaikkaa pitää tosin katsoa tarkasti kesällä, että vieläkö vauhdinottoradan kunto riittää. Se lohkeilee, kun paljon kulutetaan. Muuten suorituspaikkojen uusimiseen ei ole tarvetta, Auvinen kertoo. Suurin Kalevan kisojen tuoma muutos Kimpiseen on viimeisen pääkatsomolohkon kattaminen, minkä Lappeenrannan kaupunki listasi jo kisahakemuksessa Suomen Urheiluliitolle. Kattamisen tarkempi toteutustapa ja hinta selviävät tämän vuoden aikana. — Pyrimme toteuttamaan sen vuoden 2018 syksyllä. Siinä yhteydessä korjataan myös pintoja katsomoissa ja muualla, liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman kertoo. Koko Kimpisen urheilukeskukseen on suunniteltu pienten ehostusten patteristo. Ensimmäiset työvaiheet ovat olleet ulkokuntoilupaikan rakentaminen ja takakaarrekatsomon muokkaus siirtokatsomoille suotuisaksi.Etukaarteen katsomon LUM teki talkoilla vuoden 2007 Kalevan kisoja varten. Nyt kaupunki siistii ja kunnostaa sen. Lisäksi takasuoran katsomon lankutus tutkitaan sekä asfaltointeja ja opasteita parannetaan.Tänä vuonna Kimpisen alueella uudistetaan myös tenniskenttien ja luistelualueen valaistukset. Kuntopolkukin peruskorjataan Huhtiniemen ja Pappilanniemen kuntopolkujen tavoin samanlaisiksi kivituhkapintaisiksi kuin lentokentän ja Kisapuiston reitit jo aiemmin.Kimpisen pääkatsomo valmistui vuonna 1939. Sen sosiaalitilat ovat ehjät, mutta pienet ja vanhanaikaiset, eikä yleisöpalvelutiloja ole. Auvisen mukaan ihannetilanteessa Kimpisessä olisi paikka ravintolatoiminnalle. Kimpisen pääkatsomon uumenissa olevissa liikuntatoimen henkilökunnan tiloissa on sisäilmaongelmia. Oksmanin mukaan urheilijoiden pukuhuoneet ovat kuitenkin turvallisessa käyttökunnossa. Skotlantilaiset asiantuntijat kävivät viime vuonna tutkimassa Kimpisen yleisurheilukentän Mondo-pinnoitteen kunnon ensi kertaa sen valmistumisen jälkeen. Loppuraportissa todettiin, että vuonna 2007 levitetty pinnoite on säilyttänyt ominaisuutensa hyvin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/20/Pian%2080-vuotiasta%20Kimpisen%20yleisurheilustadionia%20tuunataan%20kevyesti%20vuoden%202019%20Kalevan%20kisoihin/2017122157126/4