Oliko Linnoituksessa portti vielä kaupungin 300-vuotisjuhlissa? ”Etenkin tervan haju on jäänyt mieleen”

Kuva: Mika Strandén

Oli elokuu vuonna 1949. Lappeenrannassa juhlittiin kaupungin perustamisen 300-vuotispäiviä.

Juhlia vietettiin useampana päivänä. Ohjelmassa oli monenlaista. Puheita, juhlakulkueita, kaupunginvaltuuston juhlakokous ja paljon muuta.

Lemiltä isänsä ja veljensä kanssa kaupunkiin juhlapäivän viettoon pyöräillyt Antti Kontunen muistaa juhlista muutakin. Tuolloin 13-vuotiaan Kontusen muistin mukaan Linnoitukseen johtavan Viipurin portin puiset portit olivat paikoillaan.

Kontunen arvelee, että portti oli tehty ja asetettu paikoilleen juuri juhlallisuuksia varten.

— Etenkin tervan haju on jäänyt mieleen. Se haisi tuoreelle hautatervalle. Portti oli tehty lähiaikoina.

Nykyisin Lappeenrannassa asuva Kontunen kertoo, että portti oli puusta veistetty

— Puut olivat olleet pyöreitä, mutta ne oli neljältä suunnalta veistämällä tehty. Puun kuorta ei ollut missään paikassa, ne oli veistetty puhtaaksi, Kontunen muistelee.

— Puiden halkaisija oli sellainen 10–15 senttiä. Siinä oli raamit ympärillä. Muistelisin, että siinä oli kaksi poikkipuuta, ja oli vinotuet, ettei portti pääse painumaan.

Kuva: Mika Strandén



Museolla ei ole tietoa portista

Amanuenssi Miikka Kurri Etelä-Karjalan museoista tuntee tarinan portista. Sen tarkemmin hän ei asiasta osaa kertoa, sillä kuvia tai muita todistetta portista ei ole jäänyt nähtäväksi.

Kurri sanoo, että Linnoituksen portti on aihe, joka aina välillä nousee esiin.

— Olen kuullut muutamassa yhteydessä kuullut, että 300-vuotisjuhliin liittyen portti olisi siellä ollut. Kenelläkään ei kuitenkaan ole tietoa, minne se on hävinnyt, ja onko se ollut vain väliaikainen.

Kurri kertoo, että museon omista kuva-arkistoista ei kuvia portista ole löytynyt.

— Missään ei näy porttia ennen vuotta 1949, eikä sen jälkeenkään. Jos tuollainen on rakennettu, jollain voisi olla siitä tietoa. Sodan jälkeen on jo kuvaamistakin yleisemmin harjoitettu, joten luulisi, että siitä on edes joku kuva. Onhan tämä mielenkiintoinen asia.

Jos ei ole tietoa Linnoituksen väliaikaisesta portista, ei sitä ole myöskään alkuperäisestä. Kurri sanoo, ettei tiedä, koska paikalla on ollut portti.

— Linnoitusaikaan siinä varmasti on ollut portti, mutta ei ole löytynyt piirustuksia tai muuta tietoa, millainen se on ollut. Vanhimmat valokuvat ovat 1800-luvun lopulta. Niissä ei porttia näy.

Kontunen myöntää, että hänen muistiaan on epäilty.

— On sanottu, että olisin nähnyt unta. Mutta kaverini Lemiltä muistaa myös nähneensä portit. Ei se ole unta, vaan ihan tosi tarina. Portit ovat siinä olleet.