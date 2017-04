Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaisjoukkueet taistelevat kaukalopallon Suomen mestaruudesta viikonloppuna Imatralla Imatralla kamppaillaan tulevana viikonloppuna kaukalopallon suomenmestaruudesta. Avoimessa SM-turnauksessa on mukana kahdeksan joukkuetta. Lappeenrannasta mukana ovat Lauritsalan Pojat ja Lauritsalan Visa sekä Lappeen Riento. Muut joukkueet ovat EPa — TT Varkaudesta, Flexolahti Lahdesta, Lieksan Into, RB-Oulu ja Team No Control Kuopiosta. SM-turnauksen pelipaikka on Imatran jäähalli. Joukkueet pelaavat kahdessa alkulohkossa ja lohkojen kaksi parasta jatkavat välieriin ja mitalipeleihin. Alkulohkot pelataan lauantaina 22.4. Välierät ja mitaliottelut ovat sunnuntaina. Perinteisesti lajin Suomen mestareille jaettu kiertopalkinto Kultainen kotka on ollut jo kahden kauden ajan RB-Oulun hallussa. — Tänä keväänä hallitsevalla mestarilla on enemmän haastajia kuin on totuttu näkemään, sillä viime vuosina lajin mestaruudesta on kamppaillut vain viisi tai kuusi joukkuetta, toteaa kilpailupäällikkö Janne Borgström tiedotteessa. Lue koko uutinen:

