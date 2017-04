Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan valtuustoryhmät kokoontuivat demarien kutsusta Lappeenrannan uuden valtuuston ryhmät kokoontuivat keskiviikkona ensi kertaa puimaan vaalitulosta ja miettimään tulevaa vallanjakoa. Ryhmät oli kutsunut koolle SDP, joka säilyi kuntavaaleissa suurimpana valtuustoryhmänä. Demareilla ja toiseksi suurimmalla ryhmällä, keskustalla, on selvät tavoitteet tärkeimmistä luottamuspaikoista. Nimiäkin nostetaan jo esiin. Vaaleissa kolmanneksi tippunut kokoomus hakee yhteistyötä ja neuvottelutulosta ennen julistuksia. Pienemmät ryhmät odottavat, mitä tuleman pitää. Niillä on yhteensä kolmannes uuden valtuuston valtuustopaikoista Demarien nykyisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Päivi Kukkonen kertoi, että demarien tavoitteina ovat kaupunginhallituksen ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallituksen puheenjohtajuudet. — Ehdokkaamme Eksoten hallituksen johtoon on Marja-Liisa Vesterinen ja Kakkolan Risto on vahvoilla kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Keskustan ääniharava Ari Torniainen sanoi kokouksen alla, että jos demarit haluavat kaupunginhallituksen nuijan, niin keskusta saa toiseksi suurimpana ryhmänä kaupunginvaltuuston puheenjohtajuuden. — Olen henkilökohtaisesti kiinnostunut valtuuston puheenjohtajuudesta. Torniainen perustelee kiinnostustaan sillä, että monessa kaupungissa kansanedustaja on valtuuston puheenjohtajana. Hänen mielestään tehtäviä, myös edustustehtäviä, pystyy jakamaan varapuheenjohtajien kanssa. — Katsotaan, miten kuviot lähtevät muotoutumaan. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Joonas Grönlund sanoi, että he eivät tässä vaiheessa lyö lukkoon mitään toiveita. Neuvottelut ratkaisevat, mitä kukin joukkue saa. — Kummeksun, että jo nyt heitellään nimiä. Grönlund sanoo, että viimeisten parinkymmenen vuoden aikana on ollut erilaisia luottamuspaikkojen jakomalleja perinteisen nokkimisjärjestyksen lisäksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/20/Lappeenrannan%20valtuustoryhm%C3%A4t%20kokoontuivat%20demarien%20kutsusta/2017122154023/4