Uutinen

Etelä-Saimaa: Kontrabasisti Helka Seppälä etsii laajempaa reviiriä — salsa sujuu ja jazz kiinnostaa Vasenkätinen basisti. Vitsien näkökulmasta Lappeenrannan kaupunginorkesterin (LKO) muusikko Helka Seppälä antaa toisille paljon etumatkaa. Stereotyyppiset uskomukset elävät klasarimaailmassakin, mutta nuori kontrabasisti jättää ne huomioitta. — Vasenkätisyydestä kuulee paljon, ja myös basisteihin liitetään asioita, mutta yhtä yleistä on tuen saaminen, Seppälä kuittaa ja jättää vitsit kertomatta. Harvinainen hän silti on: naisbasisti ja vasenkätinen jousisoittaja ovat outoja näkyjä orkestereissa. — Vasemman käden käyttö oli opettajan idea. Jousikäden motoriikka on tärkeintä, muuten kätisyys ei vaikuta soittamiseen. Seppälä alkoi soittaa kontrabassoa 6-vuotiaana. Isä ja äiti ehdottelivat huilua ja viulua, mutta bassonsoitolla pääsi sisälle musiikkiopistoon. Opettajan sylissä tapaillut ensisoinnut varmistivat asian. — Pidin basson matalasta ja syvästä soundista. Matala ja syvä soundi ovat myös naisbasistia koskevien vitsien aiheita. Seppälä itse etsii uusia väyliä laajentaa soittimensa käyttöä. Jazz kiinnostaa klassisen ohella, ja siinä basso on perussoittimia. Ihan niin pitkällä rytmimusiikissa hän ei silti vielä ole. — Isälläni on salsaorkesteri, ja siinä olen välillä tuurannut. Vasenkätisistä basisteista tunnetuin lienee Paul McCartney. Seppälällä ei kuitenkaan ole ammatillisia esikuvia. — Joskus haen inspiraatiota Youtubesta. Seppälä on ollut LKO:n kontrabasisti vuoden 2016 alusta. Kiinnitys on muusikon ensimmäinen, ja pienessä orkesterissa on hyvä aloittaa kehityksen kannalta. — Saa paljon vastuuta ja pääsee vaikuttamaan esimerkiksi ohjelmistoon eri tavalla. Täydessä sinfoniaorkesterissa kontrabassoja on kahdeksan. Basistin taivas onkin orkesterimuusikkous isossa bändissä, ehkä ulkomailla. — Suomen bassopiirit ovat pienet. Pidän kamarimusiikista, mutta onhan se komeaa, kun kahdeksan bassoa antaa mennä. LKO:n Fantasiaa ja satua -konsertti Lappeenranta-salissa 20.4. kello 19. Orkesterin kamariyhtyeiden ohjelmistona Brahmsin Trio op. 40 Es-duuri, Sibeliuksen Satu ja Brittenin Kvartetto oboelle ja jousille. Lue koko uutinen:

