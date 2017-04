Uutinen

Etelä-Saimaa: Kiinni jäätyneeksi luultu joutsen lehahti siivilleen Soskuan sululla – ”Ymmärtää, että ihmisille tulee huoli” Jäihin kiinni jäätyneeksi luultu joutsen aiheutti hälytyksen Saimaan kanavan Soskuan sululle Lappeenrannassa torstaiaamuna. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai ilmoituksen eläimen pelastustehtävästä kello 9.42. Paikalle päästyään pelastuslaitoksen yksikkö sai kuitenkin todeta joutsenen lehahtaneen matkoihinsa. Paikalla odotellut ilmoittaja kertoi, että joutsenen kaveri oli lentänyt paikan yli, jolloin kanavassa ollut lintu oli lähtenyt sen matkaan. Paloesimies Antti Kekäläinen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että pelastuslaitos saa säännöllisesti hälytyksiä kiinni jäätyneistä joutsenista. Useimmiten joutsen on pahalta vaikuttaneesta tilanteesta huolimatta kunnossa. — Hälytyksiä tulee silloin tällöin. Jos joutsen on päivän tai kaksi ollut samassa paikassa, ajatellaan, että se on kiinni jäissä. Ne kuitenkin saattavat viihtyä melko pitkään samoilla paikoilla ennen kuin lähtevät taas liikkeelle. Niin nytkin. Kekäläinen kertoo, että Soskuan sulun joutsen oli ollut samalla paikalla kahdesta kolmeen päivään, mikä oli aiheuttanut huolta sen voinnista. — Yleensä ne lähtevät omaan tahtiin. Harvemmin ne jäätyvät kiinni. Olen ollut näissä hommissa 2000-luvun alusta, enkä muista, että kertaakaan olisi joutsen ollut jäätyneenä kiinni. Kekäläinen kuitenkin muistuttaa, ettei pelastuslaitoksen hälyttämistä kannata arastella, jos tilanne vaikuttaa pahalta. — Kyllä sen ymmärtää tietenkin, että ihmisille tulee huoli. Siinä ei ole mitään väärää, että soittaa. Me sitten käymme tarkistamassa tilanteen. Lue koko uutinen:

