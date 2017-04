Uutinen

Etelä-Saimaa: Karjalankulmalla olisi ottajia — tontille saa rakentaa kuusi kerrosta Lappeenrannan Karjalankulman tontti kiinnostaa muitakin kuin City Kauppapaikat -kiinteistökehitysyhtiötä. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on saanut kaupanhierontaan liittyviä yhteydenottoja useilta tahoilta. — Asia on niin uusi, että säätiön hallitus ei ole vielä ehtinyt käsitellä asiaa. Kevään aikana selviää, miten tästä jatketaan, toiminnanjohtaja Satu Kokkonen kertoo. Vaikka kiinteistöstä saatujen vuokratulojen määrä on vähentynyt, säätiö haluaa tehdä ratkaisunsa kiirehtimättä. Viime vuonna tehty kaavamuutos nosti rakennusoikeuden 2 600:sta 3 750 kerrosneliömetriin. Kaava edellyttää varsinaisen Karjalankulman julkisivun säilyttämistä, mutta Oksasenkadun varren kolme- ja kaksikerroksisten talojen tilalle voi rakentaa kuusikerroksisen talon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/20/Karjalankulmalla%20olisi%20ottajia%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89tontille%20saa%20rakentaa%20kuusi%20kerrosta/2017122156473/4