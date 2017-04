Uutinen

Etelä-Saimaa: Janne Kettunen ja Antton Mönkäre jatkavat SaiPassa SaiPa on tehnyt yhden vuoden jatkosopimuksen hyökkääjä Janne Kattusen kanssa. Lisäksi jääkiekkoliigan lappeenrantalaisseura on käyttänyt Antton Mönkäreen sopimuksessa olleen option ensi kaudesta. Kettunen, 22, on SaiPan oma kasvatti, joka tällä kaudella pelasi 14 liigaottelua ja voitti Mestiksen mestaruuden Savonlinnan SaPKossa, vaikka saapuikin lainalta takaisin SaiPaan siirtorajalla. Mönkäre, 21, saapui täksi kaudeksi SaiPaan Helsingin IFK:n junioreista ja pelasi nuorten SM-liigan lisäksi 17 liigaottelua edustuksessa. Lue koko uutinen:

