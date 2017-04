Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle Sitran työelämäpalkinto — pelastajia voi vielä äänestää yleisön suosikiksi Etelä-Karjalan pelastuslaitos saa Sitran työelämäpalkinnon. Pelastuslaitos palkitaan toiminnan tehostamisesta paikallisella sopimisella. Palkintoa perustellaan muun muassa sillä, että pelastuslaitoksen toimintaa tehostamalla saatiin aikaan säästöjä, jotka voitiin käyttää henkilöstön hyväksi. Laitokselle palkattiin esimerkiksi oma työfysioterapeutti. Neljä paloasemaa keskitti työtehtäviään ja laitoksella siirryttiin kokonaispalkkaukseen ja -työaikaan. Ylitöistä luopumalla työajan käyttöä pyrittiin tehostamaan. Henkilöstösuunnittelu keskitettiin yhteen resurssitoimistoon, henkilöstö otettiin mukaan kehittämään toimintaa ja käyttöön otettiin uusi tehokkaampi työvuorojen hallintaohjelmisto. Laitoksella alettiin pitää myös viikoittaisia infotilaisuuksia videoitse. Palkintoperusteissa keskittämisen kerrotaan vapauttaneen paloasemien esimiesten työaikaa ja vähentäneen sijaisten tarvetta. Järjestelmällisellä toiminnalla on myös vähennetty työtapaturmia ja henkilöstö on tyytyväisempää sekä työkykyisempää. Pelastuslaitoksen tavoitteena onkin saada pidettyä palomiehet työkuntoisina mahdollisimman pitkään. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella työskentelee 120 ihmistä. Viimeistä kertaa jaettavan työelämäpalkinnon saa yhteensä yhdeksän työpaikkaa. Palkinnot jaetaan 9. toukokuuta Tahdonvoimaa työhyvinvointiin -tapahtumassa. Yleisöllä on mahdollisuus äänestää suosikkiaan yhdeksästä palkittavasta. Yleisöäänestyksen voittajalle jaetaan 10 000 euron lisäpalkinto. Yleisöäänestys on auki 20. huhtikuuta asti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/20/Etel%C3%A4-Karjalan%20pelastuslaitokselle%20Sitran%20ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4palkinto%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89pelastajia%20voi%20viel%C3%A4%20%C3%A4%C3%A4nest%C3%A4%C3%A4%20yleis%C3%B6n%20suosikiksi/2017122159270/4