Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjala on Suomen kärkeä uusiutuvan energian osuudessa — Katso kartalta, missä energiaa tuotetaan Etelä-Karjala on Suomen kärkeä uusiutuvan energian osuudessa. Se on liki 80 prosenttia kaikesta maakunnassa tuotetusta energiasta. Tieto käy ilmi Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelmat -hankkeesta, jossa syntyi myös maakunnan energiantuotantoa esittelevä kartta. — Keskimäärin uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta on Suomen kunnissa 35 prosenttia, joten uusiutuva energia on meidän selkeä vahvuus, Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen toteaa tiedotteessa. Vahvuus perustuu paljolti Etelä-Karjalan metsäteollisuuden ja puunkäytön sivuainevirtojen hyödyntämiseen. Uusiutuvan energian osuutta maakunnassa kasvattavat myös Vuoksen vesivoimalaitos, Muukon tuulivoimapuisto ja lisääntyvä aurinkoenergian hyödyntäminen. Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelmat hanke -tuotti nimensä mukaisesti ymrpäristöohjelmat jokaiselle maakunnan kunnalle. Lisäksi siinä syntyi maakunnan yhteinen ympäristöohjelma sekä Etelä-Karjalan energiantuotantoa esittelevä kartta. Kartta löytyy Etelä-Karjalan liiton verkkosivuilta. Siinä on esitetty energian tuotantolaitoksista perustietona laitoksen teho sekä pääpolttoaine tai -aineet. Samalla verkkosivulla on myös linkit hanke-esittelyyn ja kuntakohtaisiin ympäristöohjelmiin. Kaksivuotisen Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelmat -hankkeen päätoteuttaja oli Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Rahoittajana toimivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja kunnat. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/20/Etel%C3%A4-Karjala%20on%20Suomen%20k%C3%A4rke%C3%A4%20uusiutuvan%20energian%20osuudessa%20%E2%80%94%20Katso%20kartalta%2C%20miss%C3%A4%20energiaa%20tuotetaan/2017122156764/4