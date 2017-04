Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoksenniskan uusi koulurakennus tulee maksamaan noin 10 miljoonaa, rakentaminen vie 14—15 kuukautta Vuoksenniskan uuden koulurakennuksen suunnitelmat täsmentyvät kaiken aikaa. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi rakentamisen mahdollistavan kaavamuutoksen osaltaan tiistaina. Hyötyalaltaan noin 3 200 neliön kokoinen rakennus tulee sijoittumaan nykyisen koulukompleksiin nähden takavasemmalle, samansuuntaisesti uuden päiväkotirakennuksen kanssa. — Rakennus ei olisi mahtunut nykyisten rakennusten taakse, kertoo rakennuttaja Ari Lattu Imatran YH-rakennuttajalta. Arkkitehti Kimmo Hartikainen on suunnitellut rakennuksen sakaramalliseksi. Rakennuksesta tulee ulkopinnaltaan vaaleaksi rapattu. — Sakaroissa on muun muassa opetustiloja ja liikuntasali. Koulusta ei tule perinteinen käytäväkoulu, vaan tilat ovat muunneltavat, sanoo Lattu. Rakennuksen sakarat ovat yksikerroksisia, keskiosa kaksikerroksinen. Keskiosassa on iso yhtenäinen alue, jossa tapahtuu muun muassa ruokailu. Siellä on myös pieni näyttämötila. Uudelle koulurakennukselle tullaan liikennöimään Havurinteen kautta. Uuden koulurakennuksen lähelle on alustavan suunnitelman mukaan tulossa uusia pelikenttiä, uusi autopaikoitus sekä pyöräparkki. — Piha-alue käydään kokonaisuudessaan läpi. Kaavaprosessi vie muistutusaikoineen vielä useita kuukausia. Kaava vaatii kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyn. Tontti on lohkottava ja rakennuslupa anottava. — Rakentaminen voi käynnistyä ehkä syksyllä, arvioi kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala Imatran kaupungilta. Latun mukaan rakentamisen lopullinen aikataulu lyödään lukkoon kevään aikana. — Rakentamisaikaa on hyvä varata 14—15 kuukautta. Rakennuksen tavoitehinta on noin 10 miljoonaa euroa. Uuteen kouluun sijoittuvat aikanaan Virasojan ja Kaukopään koululaiset sekä Tainionkosken pienryhmät. Rakennus on mitoitettu noin 350 ihmiselle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/19/Vuoksenniskan%20uusi%20koulurakennus%20tulee%20maksamaan%20noin%2010%20miljoonaa%2C%20rakentaminen%20vie%2014%E2%80%9415%20kuukautta/2017522152783/4