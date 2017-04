Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuija Willberg eteni kohti toimialajohtajan virkaa äänestyksen jälkeen Lappeenrannan kaupunginhallitus esittää Tuija Willbergiä kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan virkaan. Kaupunginhallituksen päätös syntyi tiistaina äänestyksen jälkeen äänin 8—3. Tuija Willberg oli kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan esitys. Kaupunginhallituksessa Hanna Holopainen (vihr.) esitti Tuula Partasen (kesk.) kannattamana virkaan Mari Routtia, jota äänestyksessä kannatti myös Marjatta Moilanen (kd.) Oikeustieteen kandidaatti Tuija Willberg on kaupungin kasvatus- ja opetustoimenjohtaja. Kasvatustieteen maisteri Mari Routti on kaupungin perusopetusjohtaja. Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen on kaupungin organisaation muutoksessa kesäkuussa syntyvä uusi toimiala. Siihen yhdistetään kasvatus- ja opetustoimi, kulttuuritoimi sekä liikunta- ja nuorisotoimi. Uusi toimialajohtaja kaupunginvaltuuston kokouksessa ensi viikon maanantaina 24. huhtikuuta. Lue koko uutinen:

