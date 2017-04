Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleella on vanha navetta tulessa — palo on levinnyt myös maastoon Savitaipaleella Virmajärventiellä on tulipalo vanhassa navetassa. Hälytys palosta tuli kello 7.19. Paikalle on ehtinyt mennä vasta ensimmäinen sammutusyksikkö, kertoo päivystävä palomestari Petri Pätilä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Pätilän mukaan tuli on levinnyt myös maastoon. Leviäminen on kuitenkin saatu rajatuksi niin, etteivät muut rakennukset ole vaarassa. Maatilan pihapiirissä oleva navetta ei ole enää ollut käytössä karjasuojana. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/19/Savitaipaleella%20on%20vanha%20navetta%20tulessa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89palo%20on%20levinnyt%20my%C3%B6s%20maastoon%20/2017122151610/4