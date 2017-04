Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa kaappasi Mestiksen ennätysmiehen – Jonatan Tanus pelaa Lappeenrannassa kaksi seuraavaa kautta SaiPa on solminut kaksivuotisen sopimuksen Mestiksen maalikuninkuuden tällä kaudella voittaneen Jonatan Tanuksen kanssa. Tanus pelasi vielä alkuviikosta Mestiksen finaaleissa SaPKon riveissä. Savonlinnalaiset voittivat finaaleissa Kiekko-Vantaan, ja Tanus runnoi mestaruuden ratkaisseen osuman neljännen finaalin jatkoajalla. — Hyvät fiilikset totta kai. Hyvä, että hyvin menneet pelit on noteerattu. Pienestä asti on ollut tavoitteena, että pääsee liigassa pelaamaan, Tanus sanoi SaiPan Facebook-lähetyksessä. Tanus teki Mestiksen runkosarjassa 49 tehot 40+28=68. Samalla hän rikkoi Mestiksen maaliennätyksen. Kovin tuttu tuleva kotikaupunki ei Tanukselle vielä ole. —En tiedä paljon mitään (Lappeenrannasta). Ei ole tullut käytyä kuin a-junnuissa muutama peli pelaamassa. Muuten ei ole kaupungista paljon mitään tietoa. Mutta hieno kesäkaupunki kuulemma. Aiemmin Tapparan kasvatti on pelannut Liigaa juuri kasvattajaseurassaan kahden ottelun verran. Mestiksessä hän on edustanut Lempäälän Kisaa ja Savonlinnan Pallokerhoa ja pelannut sarjassa 127 ottelua tehoin 61+46=107. SaiPan ja Tanuksen sopimus ulottuu kevääseen 2019 saakka. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/19/SaiPa%20kaappasi%20Mestiksen%20enn%C3%A4tysmiehen%20%E2%80%93%20Jonatan%20Tanus%20pelaa%20Lappeenrannassa%20kaksi%20seuraavaa%20kautta/2017122152845/4