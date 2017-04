Kuva: Anniina Meuronen

Räppiä vanhuksille, valokuvausta seksuaalista väkivaltaa kokeneille ja vahvistavaa taidetta nuorille. Muun muassa tällaisia tuotteita syntyi vuosi sitten, kun joukko taiteen ja sosiaalialan ammattilaisia ideoi taloudellisesti kannattavia, eteenpäin myytäviä palveluja.



Etelä-Karjalassakin toimivan hyvinvoinnin välitystoimiston järjestämä koulutus toteutettiin uudestaan tänä vuonna kolmella paikkakunnalla. Lappeenrannan koulutuksessa syntyneet tuoreet ideat esitellään Imatran kylpylällä perjantaina kello 13—15.



Esittelyssä on muun muassa voimavaatetyöpaja, jossa suunnitellaan ja toteutetaan itselle omaa persoonaa ilmentävä vaate. Kuntouttavassa ryhmätoiminnassa saadaan uusia kokemuksia kehosta ja mielestä taidetta.



Hyvinvoinnin välitystoimisto on toiminut Etelä-Karjalassa pian kolme vuotta. Sen tarkoituksena on yhdistää taidetta tuottavat ammattilaiset ja mahdolliset asiakkaat, kuten yritykset ja järjestöt.

— Haluamme edistää taiteen tasa-arvoista kohtaamista, kertoo välitystoimiston Kaakkois-Suomen aluekoordinaattori Minna Taipale.

Tuoreiden tuotteiden esittelyn lisäksi kylpylällä käydään paneelikeskustelu siitä, kuinka taide näkyy eri toimialoilla Etelä-Karjalassa. Tapahtumassa kuullaan myös, kuinka kuvataide taipuu vankiloihin. Taidetoiminnan järjestämisestä vankiloissa kertoo Nurjapuoli ry:n Sara-Elina Rapo. Tapahtuman päättää pienoisnäytelmä Elokuun vettä.