Etelä-Saimaa: Opettajien mielestä Pohjolankadun tilat ovat liian pienet kone- ja metallialan koulutukselle Etelä-Karjalan ammatillisten opettajien yhdistys arvostelee Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän suunnitelmia kone- ja metallialan koulutuksen siirtämisestä Lappeenrannassa Tukkikadulta Pohjolankadulle. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä pitää yllä Saimaan ammattiopistoa (Sampo). Kuntayhtymän hallitus päätti viime joulukuussa, että Sammon kone- ja metallialan sekä pintakäsittelyn toiminnot siirretään Tukkikadulta Pohjolankadulle ja Armilankadulle. Siirron Tukkikadulta on määrä tapahtua ensi vuoden tammikuussa. Ammatillisten opettajien yhdistyksen mielestä opetushenkilöstön näkemystä toimialan tilatarpeesta ei ole juurikaan huomioitu. Yhdistys lähetti koulutuskuntayhtymän hallitukselle kannanoton, jossa todetaan, että Pohjolankadulle kiireellä kaavailluista opetustiloista tulee liian pienet. Jos tilojen kokonaispinta-ala pienenee, koulutettavien määrää joudutaan yhdistyksen mielestä vähentämään. Samaan aikaan yrityksillä on työvoimapula metallialan osaajista. Yhdistys esittää koulutuskuntayhtymän hallitukselle uutta käsittelyä Tukkikadun tyhjentämisestä. Lisäksi yhdistys vaatii, että kone- ja tuotantotekniikan tilantarve pitää suunnitella tarkoituksenmukaisesti, konepaja-ammattilaisen johdolla. Koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Jouni Kemppi (kesk.) sanoo, että opetuksen siirto Tukkikadulta on hallituksen strateginen valinta. Rahoitus vähenee, ja on pakko reagoida jotenkin, hän muistuttaa. — Metallipuolen koulutuksen järjestämistä vähenevillä euroilla on mietitty. Säästöjä haetaan tilakustannuksista, jotta pystyttäisiin antamaan lähiopetusta. Oppilas on keskiössä. Siitä tässäkin on kysymys. Kempin mielestä kannanotossa on aiheellisia huomioita. Hän on kuitenkin eri mieltä siitä, etteikö henkilöstöä ole kuultu. — Toiveita on yritetty kuulla mutta kaikkia toiveita ei voi huomioida. Siirto tehdään vaiheittain ja kuvio elää koko ajan. Kannanotto on tuttu myös Sammon rehtorille Antti Lehmusvaaralle. Hänkin sanoo, että oppilaitoksen ajatuksena on asettaa opiskelijat ja työelämän tarpeet keskiöön ja vähentää mieluummin seiniä kuin lähiopetusta ja henkilöstökuluja. — Valtiovallan säästötoimet näkyvät käytännön tasolla monessa asiassa ja monella alalla. Emme valitettavasti voi jatkaa nykyisillä tiloilla ja nykyisellä kustannusrakenteella. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/19/Opettajien%20mielest%C3%A4%20Pohjolankadun%20tilat%20ovat%20liian%20pienet%20kone-%20ja%20metallialan%20koulutukselle/2017122150338/4