Etelä-Saimaa: Nyt varovasti tulen kanssa — Etelä-Karjalassa on ruohikkopalovaara Etelä-Karjalassa ei nyt todellakaan kannata ryhtyä risujen polttoon tai muuhun avotulen tekoon. Maakunnan maasto on hyvin kuivaa, ja Ilmatieteen laitos on antanut Etelä-Karjalaan varoituksen ruohikkopalovaarasta. Ruohikko- tai maastopalon riski on reliasoitunut Etelä-Karjalassa viime päivinä ainakin Nuijamaalla ja Luumäellä ja tänään keskiviikkona Savitaipaleella. Siellä paloi aamulla vanha navetta, ja tuli uhkasi levitä ruohikkoa pitkin myös läheiseen asuinrakennukseen. Ruohikkopalovaara on voimassa Etelä-Karjalassa ja koko eteläisessä Suomessa tänään ja huomenna. Molemmille päiville Ilmatieteen laitos ennustaa Etelä-Karjalaan myös aurinkoista poutasäätä ja lounaistuulta, joka voimistuu huomisen edetessä. Perjantain vastaisena yönä Etelä-Karjalaan on luvassa lumisadetta. Lue koko uutinen:

