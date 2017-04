Uutinen

Etelä-Saimaa: Konnunsuolla mitattiin viime yönä -10,2 astetta pakkasta — Vapuksi ennakoitu lämpöaalto vielä arvoitus Kevät antaa odottaa itseään Etelä-Karjalassa. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Joutsenon Konnunsuolla mitattiin -10,2 astetta ja Lappeenrannan mittauspisteessä -6,3 astetta pakkasta. Kylmät yöt näkyvät suoraan vuorokauden keskilämpötilassa. Vaikka päivällä lämpötilat nousevat selvästi plussan puolelle, vuorokauden keskilämpötila on jäänyt keskiviikkoon saakka pakkasen puolelle, kertoo päivystävä meteorologi Antti Kokko Ilmatieteen laitokselta. — Seuraavat viisi vuorokautta keskilämpötila on aavistuksen plussalla, luokkaa +1,5 astetta. Kevät on aika paljon jäljessä keskimääräisestä. Tähän aikaan vuodesta vuorokauden keskilämpötila on keskimäärin +4,5 astetta. Suurta muutosta säätilaan ei ole edelleenkään näköpiirissä, Antti Kokko kertoo. Loppuviikon ajan päivän ylin lämpötila on +5–7 astetta. Öisin lämpötilat painuvat yhä pakkaselle. Poikkeuksen tekee torstain ja perjantain välinen yö, jolloin lännestä saapuva saderintama nostaa lämpötilan nollaan. Entäs sitten vapun sää? Pääsiäinen oli koko maassa vuodenaikaan nähden todella kylmä, joko vapuksi lämpenee? Antti Kokko ei halua ottaa vielä mitään kantaa vapun säähän, koska näin pitkän aikavälin ennusteet ovat erittäin epävarmoja. Miten hän kommentoi tiistain iltapäivälehden lööppiä, jossa luvattiin vapuksi jopa +20 asteen lukemia? — On kovin rohkea ennuste tuo +20 astetta, mutta ei se mahdoton ole. Itse en rohkene sanoa vapun säästä vielä mitään, sillä 10 vuorokauden ennuste voi muuttua yhdessä päivässä aivan toiseen suuntaan. Lue koko uutinen:

