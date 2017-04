Uutinen

Etelä-Saimaa: Kevättalvi juoksutti nuoremman susiuroksen Ruokolahden takametsiin, Penna on lähtöisin samasta laumasta kuin Pele Kolmio Ruokolahti-Puumala-Parikkala on saanut uuden pantasuden. Tulokas ilmestyi alueelle lähes samaan aikaan, kuin vanhemman susiuroksen lähetin lakkasi toimimasta. Juuassa pannoitettu Penna on lähtöisin samasta Panjanlaumasta kuin viime kevättalvella alueelle saapunut Pele. Penna aloitti juoksunsa kohti etelää Pohjois-Karjalasta maaliskuun puolivälissä. Tutkahavainnot viime viikolta ovat paikantaneet sen Ruokolahden Sarajärven pohjoispuolelle. Sitä ennen se oli ennättänyt käydä myös haistelemassa raja-aitaa Immalanjärven pohjoispuolella. Nuoren suden matka kaakkoiselle rajaseudulle on suuntautunut hieman idempää kuin Pelen, joka kaartoi Etelä-Karjalaan Saimaan Haukiveden länsipuolelta. Pennan reitti tuli itäpuolitse Kerimäen kautta Pihlajaveden jääkannelle. — Se sattui sopivasti Joensuun kaupungin alueelle samana päivänä, kun siellä oli menossa alueen metsästäjien susimarssi, kertoo tutkimusmestari Seppo Ronkainen Luonnonvarakeskuksen Taivalkosken yksiköstä. Luonnonvarakeskukselle on tullut useita havaintoja uudesta pantasudesta. Sulkavan Lieviskässä susi on metsästäjien mukaan ahdistellut pihakoiria. Seppo Ronkainen ei ennakoi uudelle tulokkaalle kovin pitkää oleskelua Etelä-Karjalan pohjoisissa metsissä. Pantasusi Pele on kotiutunut alueelle ja löytänyt yhyttänyt sieltä naaraan seurakseen. Susipari pitää Ronkaisen mukaan huolen, että se voi lisääntyä rauhassa reviirillään. Viimeisimmät havainnot Parikkalan suunnalta kertovat Ronkaisen mukaan, että Penna saattaa olla jo poistumassa alueelta. Metsästäjien epäilyt susien siirtämisestä Etelä-Karjalaan eivät ole hälventyneet. Epäilijöiden mielestä susien liikehdinnän ajoissa ja reiteissä on niin paljon samankaltaisuuksia. Seppo Ronkainen sanoo, että laumasta lähtevä nuori susi valitsee täysin sattumanvaraisesti kulkusuuntansa. — Samaan aikaan Pennan kanssa toinen susi valitsi suunnan pohjoiseen ja tuli Sotkamoon, Ronkainen tietää. Paristo Pelen tutkapannasta on mennyt tyhjäksi, ja tällä hetkellä kiinnostuneet voivat seurata enää uuden tulokkaan kulkemisia maakuntien rajalla. Pele kantaa pantaansa vielä jonkin aikaa, ja sitten se putoaa maastoon. Pelen seuraan hakeutuneen naaraan dna selviää tutkijoille vielä tämän kevään aikana. Lue koko uutinen:

