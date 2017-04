Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kylpylään rakennetaan uusi 80 metrin mittainen vesiliukumäki — laajennustyöt alkavat toukokuussa Imatran kylpylän allasosaston laajennus on urakkalaskentavaiheessa. Imatran YH-rakennuttaja odottaa tarjouksia urakoista huhtikuun loppuun mennessä. Uuden noin 800 neliön allasosaston rakentaminen käynnistyy rakennuttaja Ari Latun mukaan toukokuun aikana. — Kohde on teknisesti haastava. Kylpylä saa yhdeksän metrin korkeuteen kohoavan liukumäen, jolla on pituutta 80 metriä. Putki kiemurtelee osin rakennuksen ulkopuolella. Uusi rakennus tehdään erilleen entisestä. Nykyiseen Taikametsään se kytketään yhdestä, höyrysaunojen vieressä olevasta kulmasta. — Aukkojen tekeminen ja rakennusten liittäminen toisiinsa vie lopussa oman aikansa, mutta muuten kylpylän toimintaan ei tule katkoksia. Uuden allasosaston on suunnitellut oululainen arkkitehtitoimisto Arktes Oy. Se on suunnitellut myös Taikametsän. Kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Toiminnassa uuden osaston on tarkoitus olla kesäkuussa 2018. Uuden allasosaston rakennuttaa Imatran kaupungin omistama Imatran seudun yritystilat. Kiinteistöä hallinnoi yritystilayhtiön omistama Imatran allas -osakeyhtiö, joka toimii vuokranantajana allasosastolle. Vuokralaisena toimii Imatran kylpylää operoiva Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiö. Vuokra-aika on 15 vuotta ja vuokralla on määrä kattaa rakentamiskulut. Lue koko uutinen:

