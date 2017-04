Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatra ostaa 99 hehtaaria Saimaan saarista, muun muassa koko Kuusikkosaaren Imatra ja Tornator ovat sopineet noin sadan hehtaarin maakaupoista Saimaan lähisaarissa. Imatra ostaa koko Kuusikkosaaren sekä Tornatorin omistamat alueet Haapasaaresta ja Mikonsaaresta. Kauppaan kuuluvat myös saarten välittömässä läheisyydessä olevat luodot. Kauppahinnaksi on sovittu 1,1 miljoonaa euroa. Miljoonakauppa vaatii kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksynnän. Eilen asiaa käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa. Keskustelua saarten ostosta ehdittiin käydä pitkään. Ajankohtaiseksi asia tuli, kun Tornator jätti maisematyölupahakemuksen uusista hakkuista saarissa. Edellisen kerran saarissa tehtiin hakkuita 2010 ja 2015. Nyt kaupunki päätti tulla väliin, jotta saarten nykyiset luontoarvot säilyvät. Maakaupan katsotaan luovan edellytyksiä virkistyskäytön lisäämiselle ja saarten kehittämiselle. Loistojuttu, kommentoi maakauppoja myös Imatran luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Juha Jantunen. — Meitä on häirinnyt kovasti, että saariin suunnitellaan uusia hakkuita, Jantunen sanoo. Saarihakkuut ovat hänestä ongelmallisia jo siitäkin syystä, että järvimaisemassa hakkuiden jäljet näkyvät kauas. Kyse on myös visuaalisesta haitasta, Jantunen sanoo. Imatran metsätalousinsinööri Matti Luostarinen pitää hänkin pitää kauppoja perusteltuna. Yksityiset metsänomistajat hoitavat metsiään taloudellinen tuotto mielessään, jolloin virkistysarvot jäävät vähemmälle huomiolle. Kun omistajana on sen sijaan kaupunki, maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta voidaan vaalia aivan eri tavalla, hän huomauttaa. — Kaupunki on oikea omistaja tuollaisissa paikoissa, joilla on virkistysarvoa, Luostarinen sanoo. Lue koko uutinen:

