Etelä-Saimaa: Eksote palkkaa lisää väkeä vanhusten kotihoitoon — tässä kuussa hakuun 20 tehtävää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) palkkaa tänä vuonna kaikkiaan 50 uutta vakituista työntekijää vanhusten kotihoitoon. 30 tehtävää on jo täytetty, ja huhtikuun aikana tulee avoimeksi 20 työpaikkaa. — Nämä ovat niin merkittävät lisäykset, että niillä mennään useita vuosia eteenpäin, sanoo Eksoten kotihoidon palvelupäällikkö Jaana Peltola. Hän muistuttaa myös 30 kotihoidon työntekijän vakinaistamisesta viime vuoden lopulla. Eksoten kotihoidossa on nyt lähes 600 työntekijää. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita on noin 1 600. He ovat Peltolan mukaan aiempaa huonokuntoisempia, mikä on lisännyt kotikäyntien määrää. Käyntejä on noin miljoona vuodessa. Etelä-Karjalan vanhusväestön määrä kasvaa, ja kotihoidon tarvetta lisää myös meneillään oleva vanhushoidon rakennemuutos. — Laitoshoito ja tehostettu palveluasuminen ovat pienenevä osa kokonaishoidosta. Vanhukset haluavat asua kotona, Peltola summaa muutoksen, johon Eksote koettaa vastata satsauksilla kotihoitoon. Lyhytaikaiset sijaiset resurssipoolista Peltolan mukaan Eksote on työntekijöiden lisäyksen ohella satsannut sijaisuuksien hoitoon kehittämällä resurssipoolia. — Pooli on kotihoidon oma sijaispankki. Siinä on 50 vakinaista työntekijää, jotka sijaistavat lyhytaikaisia poissaoloja ja hoitavat asiakaskuormituksen huippuja. Resurssipooli on Peltolan mukaan jo olennaisesti vähentänyt sijaisjärjestelyjä ja ulkopuolisten sijaisten käyttöä. — Se toimii Lappeenrannan, Taipalsaaren, Luumäen ja Imatran alueella. Jossain vaiheessa poolia laajennetaan. Pitkäaikaisiin kotihoidon poissaoloihin otetaan Peltolan mukaan määräaikainen sijainen Eksoten varahenkilöstöstä. Tiimimallista hyviä kokemuksia Eksoten kotihoitoon on tuotu myös uusia toimintamalleja, joista Lappeenrannan keskusta-pohjoisen alueella käyttöönotettu tiimimalli on antanut Peltolan mukaan lupaavia kokemuksia. — Iso alue on jaettu neljään tiimiin, joista kussakin on vajaat 20 työntekijää ja heillä 60—70 asiakasta. Tiimi ottaa kokonaisuuden haltuun. Peltolan mukaan tiimin kautta pyritään siihen, että yhden asiakkaan luona kävisi sama hoitaja. — Hyvä olisi, jos yhden asiakkaan luona käyvä hoitajien määrä olisi kymmenen luokkaa, hän linjaa käytännön tavoitteen. Aina on vara parantaa, Peltola kommentoi kotihoidon epäkohdista kantautuvia valituksia. — Hihat on kuitenkin kääritty, ja pohdittu, miten meidän asiakkuudet ja henkilöstön työtyytyväisyys hoidetaan hyvin, ja todella paljon on parin vuoden aikana tehty. Lue koko uutinen:

