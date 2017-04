Uutinen

Etelä-Saimaa: "Ihan kuin ennen vanhaan kansakoulussa" – Taipalsaarelainen Kimmo Panula näyttää videolla, miten posetiivi toimii Taipalsaarelaisen posetiivarin, Kimmo Panulan mukaan posetiivin soittaminen ei ole vaikeaa. Tärkeitä ominaisuuksia soittajalla on kaksi. — Kyky kuunnella toista ihmistä. Ja vahva selkä, Panula nauraa. Posetiivin toimintaperiaate on varsin yksinkertainen. — Posetiivi toimii niin, että siellä on puupillejä. Ihan kuin ennen vanhaan kansakoulussa, kun opettaja soitti urkuharmonia. Alla olevalla videolla Panula näyttää, miten ääni syntyy posetiivissa.

