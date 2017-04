Uutinen

Etelä-Saimaa: Uttilaiselle Timo Toivoselle taas ilmapallolennon korkeusennätys — laskuvarjohyppyennätys jäi kolmannen kerran saamatta Uttilainen laskuvarjohyppääjä Timo Toivonen saavutti sunnuntaina kolmatta kertaa kuumailmapallolennon Suomen korkeusennätyksen. Hänen varsinainen tavoitteensa, laskuvarjohypyn korkeusennätys, jäi kuitenkin toteutumatta. Toivosella on jo hallussaan hypyn nykyinen ennätys, 9 302 metriä. Sen hän hyppäsi lentokoneesta, mutta ennätyksen parantaminen onnistuu vain kuumailmapallolla, koska lentokoneiden maksimikorkeutta on rajoitettu. Uusin ennätysyritys alkoi sunnuntaiaamuna Jyväskylässä. Palloa ohjasi Markku Sipinen ja Toivonen toimi kakkospilottina. Pallo kohosi noin yhdeksään kilometriin. Toivosen mukaan lopullinen korkeus on vielä vahvistamatta, mutta ennätys on joka tapauksessa lyöty. Yhdeksän kilometrin korkeudessa ei ole happea, ja pakkasta oli 56 astetta. Nousu jouduttiin keskeyttämään, kun propaaniletku jäätyi eikä sitä saatu vaihdettua. Yhdessä vaiheessa pilotti sytytti liekin tulitikulla ja joutui sen vuoksi riisumaan hetkeksi käsineensä. Sormenpäät paleltuivat rakkuloille. Toivonen harkitsi hyppäämistä, mutta yhteyttä lennonjohtoon ei saatu eikä hyppylupaa siten järjestynyt. Pallo laskeutui lähelle Vilppulaa reilun kahden tunnin lennon jälkeen. — Olihan se makea lento, ja kuka muu tahansa olisi haltioissaan, mutta koska jahtasin hyppyennätystä, olen pettynyt. Hän on aiemmin sanonut pyrkivänsä hyppäämään kymmenen kilometrin korkeudesta, mutta luonnehtii nyt tasalukuun perustuvaa tavoitetta teennäiseksi. — Olen nyt tavoitellut ennätystä kolmen vuoden ajan kahden eri pilotin kanssa. Sopivia olosuhteita on niin harvoin, että olen vain kolmesti päässyt ilmaan. On raskasta olla kolme vuotta valmiina lähtöön kahden tunnin varoitusajalla. Toivonen haluaa silti vielä yrittää, jos rahoitus järjestyy ja Markku Sipinen suostuu lähtemään pilotiksi. — Eihän minulla tähän mitään velvoitetta ole, mutta en haluaisi jättää projektia kesken. Lue koko uutinen:

