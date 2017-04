Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleen seurakunta sai 66 000 euron avustuksen seurakuntatalon muutostöihin Kirkkohallitus on myöntänyt 66 200 euron rakennusavustuksen Savitaipaleen seurakunnalle seurakuntatalon muutokseen. Talouspäällikkö Laura Hiltunen Savitaipaleen seurakunnasta kertoo, että avustusta haettiin seurakuntatalon tilamuutosta varten. Muutostöillä kirkkoherranviraston toimistotilat siirretään seurakuntatalon yhteyteen. — Nyt ne ovat kaksi erillistä rakennusta. Tällä muutoksella keskitetään toiminnat ja henkilöstö saman katon alle. Eli tämä on tilamuutos, jossa on otettu huomioon pakollisia huoltotoimia. Koko muutostyöhön on budjetoitu miljoona euroa. Seurakuntatalon muutostyöt aloitettiin maaliskuussa ja valmista pitäisi olla syyskuussa. Vanhan kirkkoherranviraston talon kohtalosta ei ole vielä tehty päätöstä. Hiltunen sanoo, että näillä näkymin seurakunnalla ei ole tilalle tarvetta. — Sen kohtalo on keskustelun alla. Kesään mennessä pitäisi päättää, myydäänkö se vai vuokrataanko se. Kaikkiaan Kirkkohallituksen täysistunto jakoi rakennusavustuksia seurakunnille sekä valtionrahoituksesta että Kirkon keskusrahastosta yhteensä 6 miljoonaa euroa. Avustushakemuksia tuli yhteensä 100 eri hankkeeseen. Niiden kustannusarviot olivat yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Seurakuntien hakemusten määrä kasvoi noin 20 prosenttia edellisvuodesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/18/Savitaipaleen%20seurakunta%20sai%2066%20000%20euron%20avustuksen%20seurakuntatalon%20muutost%C3%B6ihin%20/2017122149491/4