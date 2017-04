Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi tehovalvoo nopeuksia keskiviikkoaamusta lähtien vuorokauden ajan – osa kansainvälistä valvontaoperaatiota Poliisilaitokset ympäri Suomen osallistuvat vuorokauden mittaiseen kansainväliseen nopeusvalvontamaratoniin keskiviikkoaamusta torstaiaamuun. Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) koordinoima valvontaoperaatio alkaa kello 6 keskiviikkoaamuna ja päättyy kello 6 torstaiaamuna. Operaatioon osallistuu yli 20 Euroopan maata. Operaatio toteutetaan nyt kolmannen kerran. Poliisi tiedottaa, että valvontaa kohdennetaan kaikkein riskialtteimmille tiestöille. Valvontaa toteuttavat sekä poliisit itse että automaattivalvonta. Poliisitarkastaja Timo Ajaste Poliisihallituksesta sanoo, että tavoitteena on saada aikaan liikenneonnettomuuksia ennalta estäviä vaikutuksia. — Tärkeää on, että kuljettajat tarkastelisivat omaa ajokäyttäytymistään ja myös nopeusrajoitusten noudattamisen merkitystä omalle ja muiden tienkäyttäjien turvalliselle liikkumiselle, poliisitarkastaja Ajaste sanoo tiedotteessa. Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston (ETSC) mukaan sopimaton nopeus on eniten liikennekuolemia aiheuttava tekijä Euroopan tieverkolla. EU-komission mukaan nopeus on vaikuttavana tekijänä noin 30 prosentissa kuolonkolareista.

