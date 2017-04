Uutinen

Etelä-Saimaa: Pienkoneen öiselle kiertelylle Lappeenrannassa löytyi selitys — "Lennot toteutettiin yöllä, koska silloin aurinko ei ole häiritsemässä" Lappeenrannan yllä lenteli maanantain ja tiistain välisenä yönä pienkone, joka oli kartoittamassa kaukolämpöverkon kuntoa. Lappeenrannan energiaverkot tiedottaa, että ympäriinsä kaupungin yllä lentänyt kone tutki kuvaamalla kaukolämpöverkon kuntoa ja etsi mahdollisia vuotokohtia. Alun perin kuvaus piti suorittaa loppuviikon aikana, mutta sääolosuhteiden vuoksi kuvaukset kannatti suorittaa jo viime yönä. Lappeenrannan energiaverkkojen tiedotteessa kerrotaan, että kaukolämpöverkon kuvauksia tehdään Suomessa yleensä keväisin ja syksyisin, kun sää on viileää ja kuivaa. Kuvauksia tehtiin pääsiäisen aikaan myös Imatralla, missä öiset lennot aiheuttivat kummastelua. — Lennot toteutettiin yöllä, koska silloin aurinko ei ole häiritsemässä ja putkistosta maan pinnalle johtuva lämpö näkyy kamerassa parhaiten, kertoo kaukolämpöinsinööri Pauli Akkila Imatran lämmöltä. Akkila kertoo, että lennoilta saatuja tietoja hyödynnetään verkoston kunnossapidossa. Kuvauksesta toivotaan olevan nopealla tähtäimellä apua Vuoksenniskan ja Imatrankosken välillä olevan pienen vuotokohdan paikallistamisessa. — Kuvaustiedot ovat käytettävissämme viikon-kahden sisällä. Lämpökuvaus on tehokas tapa löytää vuodot. Vastaava kuvaus on tehty Imatralla viimeksi noin kymmenen vuotta sitten. Lentokone pörräsi Imatralla kahden yön aikana. — Läpi käytiin koko kaukolämpöverkko Matarasta ja Vuoksenniskalta Sienimäelle, Imatrankoskelle, Mansikkalaan ja kylpylälle, kertoo Akkila. Lappeenrannan ja Imatran kuvaukset toteutti ruotsalainen Jönköpingissä toimiva Prokitor. Lennot tehtiin Tampereelta käsin. — Me käytämme kuvauksiin Piper PA34 Seneca -lentokonetta (rekisterinumero SE-GBL). Lentokorkeus oli 1 000 metriä maanpinnan yläpuolella, kertoo Hannele Sjöqvist Prokitorista. Sjöqvistin mukaan alueella lennettiin yhteensä kolmena yönä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/18/Pienkoneen%20%C3%B6iselle%20kiertelylle%20Lappeenrannassa%20l%C3%B6ytyi%20selitys%20%E2%80%94%20%22Lennot%20toteutettiin%20y%C3%B6ll%C3%A4%2C%20koska%20silloin%20aurinko%20ei%20ole%20h%C3%A4iritsem%C3%A4ss%C3%A4%22/2017522147340/4