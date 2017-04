Uutinen

Etelä-Saimaa: Onko Lappeenrannassa kaavoitusvalta livahtanut rakennusliikkeille? Vanhan kaupunginteatterin tontin ylimääräinen kerros suivaannuttaa Lappeenrannan entistä kaupunginarkkitehtiä Seppo Ahoa. Hänen mukaansa kaupunki on luovuttanut kaavoitusvaltaa rakennusliikkeille. Aho joidenkin muiden ohella jätti lisäkerrosta arvostelevan mielipiteen Valtakadun, Anni Swanin kadun ja Oikokadun rajaaman tontin kaavamuutoksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen osaltaan viime viikolla. Lopullisen päätöksen tekee valtuusto. Tontin rakentaa rakennusliike Jatke. Tontista järjestetyssä kilpailussa ja kaavavalmistelun alkuvaiheissa alueelle oli suunniteltu viisi- ja kuusikerroksisia taloja. Myös kaavamateriaali perustui pääosin näihin linjauksiin. Aho kummastelee menettelyä, jonka perusteella lisäkerros päätettiin antaa. — Rakennusliikkeen kanssa on neuvotteluissa päädytty korottamaan rakennusta vielä yhdellä kerroksella ilman perusteluja. Kyse on rakennusliikkeen silkasta ahneudesta, ei se kaupunkikuvaa ajattele. Kyse voi Ahon mukaan olla myös kaupungin omasta ahneudesta kaupunkikuvan kustannuksella. — On tarkoituksella luotu win-win-tilanne: kumpikin osapuoli saa merkittävää taloudellista hyötyä. Muusta ei piitata. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/18/Onko%20Lappeenrannassa%20kaavoitusvalta%20livahtanut%20rakennusliikkeille%20/2017122145449/4