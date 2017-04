Uutinen

Etelä-Saimaa: Muuta maalle -projekti loppui vuosia sitten, mutta kyltti kaunistaa Kuutostietä Ruokolahden Oritlammen kohdalla Kuutostien vieressä seisoo Muuta maalle -tievarsimainos. Mainoksessa ohjataan käymään www.muutamaalle.fi -nettisivuille, mutta ne on suljettu. — Kyllä se meidän hanke on ja jo loppunut. Viisi Ruokolahden kylää etsi tontteja kyliin muuttajille. Ehkä tärkein anti oli se, että tyhjiin taloon saatiin asukkaita, sanoo Etelä-Karjalan kärki-leaderin hankeneuvoja Markku-Pekka Antikainen. Kivat Kylät -hanke oli Tarkkolan, Oritlammin, Puntalan, Lassila-Kuokkalammin ja Huhtasenkylän kylien yhteistyö. Sen toiminta alkoi 2010 ja loppui 2012. Hankevastuussa oli viisi vuotta sitten Tarkkolan kylä ja vetäjänä Heli Virtanen. Myös Virtanen muistaa, ettei uusien talorakentajien saaminen ei ihan onnistunut. — Projekti sattui huonoon saumaan, kun lama sukelsi tuolloin syvemmälle. Enemmän projekti kuitenkin lisäsi Tarkkolan kylälläkin vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä. Jos talo jää tyhjilleen, niin siihen löytyy nopeasti asukkaita. Ja kylien yhteistyötä, sanoo Virtanen. Muuta maalle - tievarsimainos on pysynyt pystyssä vuosia, koska hankkeen rahoituksen perusteena oli pitkät määräajat. Nyt kylien rakentama kyltti on siirtynyt Ruokolahden kunnalle, kuten tonttikauppakin. Lue koko uutinen:

