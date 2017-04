Uutinen

Etelä-Saimaa: Matkaajille tuttu Alppiruusu Kuutostien varressa avautunee kesän alussa Remontin ja uusien pintamateriaalien tuoksu leijuu noin 1 200 neliömetrin suuruisessa Alppiruusussa Elimäellä. Omistajat Piia ja Hannu Kohtaniemi katselevat tyytyväisinä Kuutostien kyljessä sijaitsevaa rakennusta. — Jos kaikki menee niin kuin on ajateltu ja suunnitelmien mukaan, niin kesäksi paikka aukeaa, Piia Kohtaniemi sanoo. Yrittäjäpariskunnan suut pysyvät supussa tulevasta yrittäjästä kysyttäessä. Vuokrasopimus on loppuviilauksia vaille valmis allekirjoitettavaksi, mutta papereissa ei ole vielä nimiä. — Vuokraamme koko kiinteistön yhdelle päävuokralaiselle, joka vastaa kokonaisuudesta ja tilojen mahdollisesta vuokraamisesta muille, Hannu Kohtaniemi sanoo. Kohtaniemet uskovat, että tulevan vuokralaisen palvelut saavat autoilijat nostamaan jalan kaasulta. — Tähän on tulossa mahtava konsepti, joka kiinnostaa sekä ohikulkijoita että paikkakuntalaisia, he arvioivat. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/18/Matkaajille%20tuttu%20Alppiruusu%20Kuutostien%20varressa%20avautunee%20kes%C3%A4n%20alussa/2017522147828/4