Uutinen

Etelä-Saimaa: Lasertyöstettyä Lappeenrantaa Saimaalta katsottuna osuuspankin kokoelmaan — yleisölle tarjolla taidekierroksia tänään ja huomenna Etelä-Karjalan osuuspankin Lappeenrannan uuden pääkonttorin taidekokoelmaan on hankittu Sirpa Hynnisen ja Vesa-Ville Saarisen teossarja Maisema Saimaalta. Se on valmistettu lasertyöstämällä vanerista Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Sirpa Hynninen ja Vesa-Ville Saarinen ovat usein yhteistyötä tehneitä lappeenrantalaisia kuvataiteilijoita. Maisema Saimaalta on seitsemään osaan jaettu panoraamakuva Lappeenrannasta Saimaalta katsottuna. Kuvien sisällössäkin avautuu työstetty todellisuus. — Muokkasimme maisemaa ja nostimme keskeisiä rakennuksia ja paikkoja esille todellisuutta kookkaampina. Muutimme ja sekoitimme myös kuvakulmia. Näkymät ovat osaksi todellisia ja osin muutettuja, Sirpa Hynninen kertoo tiedotteessa. Hänen mukaansa teossarjan materiaaliksi valittiin 18 milliä paksu koivuvaneri tilan ehdoilla. — Sisustuksessa ja pinnoissa on käytetty paljon vaaleita puumateriaaleja. Emme halunneet tuoda jo valmiiseen kokonaisuuteen uusia materiaaleja tai värejä. Valmistustekniikaksi valikoitui tekijöiden mukaan lasertyöstö, koska teoksiin haluttiin kolmiulotteisuutta. Työstämiseen käytettiin kahta eri lasersovellutusta yliopiston lasertekniikan laboratoriossa, ja kunkin teoksen osan valmistaminen kesti noin viisi tuntia. Hynnisen ja Saarisen teossarja levittäytyy osuuspankin uuden konttorin kuudennessa kerroksessa. Sen lisäksi konttorissa on useiden muiden paikallisten taitelijoiden töitä, muun muassa keramiikkaa, animaatioita ja valokuvia. Osuuspankki esittelee taidekokoelmaa yleisölle avoimilla maksuttomilla taidekierroksilla, joita järjestetään tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona kello 17—19. Töitä voi kierrellä katselemassa omaan tahtiin eri kerroksissa. Osuuspankin konttori on Lappeenrannan ydinkeskustassa Marian aukion laidalla osoitteessa Kirkkokatu 9. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/18/Laserty%C3%B6stetty%C3%A4%20Lappeenrantaa%20Saimaalta%20katsottuna%20osuuspankin%20kokoelmaan%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89yleis%C3%B6lle%20tarjolla%20taidekierroksia%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20ja%20huomenna/2017122146756/4