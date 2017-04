Uutinen

Etelä-Saimaa: Konnunsuolle pysähtyi ennätysmäärä peipposia — kylmä sää keskeytti muuttomatkan Joutsenon Konnunsuon pellolla käy harvinainen kuhina: siellä on valtava määrä peipposia. Suomessa ei ole nähty koskaan keväällä sellaista peippomassaa, sanoo kokenut lappeenrantalainen lintuharrastaja Paavo Rantanen. Ennennäkemättömän paljon, toistelevat muutkin maakunnan lintuharrastajat, jotka pääsiäisen seutuna ovat esittäneet arvioita Konnunsuon peipposten lukumäärästä Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen (EKLY) havaintosivuilla. Lauantaina määräksi arvioitiin 150 000, maanantaina 90 000 yksilöä. — Eihän niitä kukaan pysty tarkkaan laskemaan, kymmenien tuhansien heitto voi olla molempiin suuntiin, Rantanen sanoo. Hänkin arvioi Konnunsuon peipposten määrän jo laskeneen huipusta, mutta paljon niitä siellä edelleen on. Muuttomatkalla olleet peipposet parkkeerasivat Konnunsuolle kun ilmat kylmenivät ja tuuli kääntyi vastaiseksi. Niitä on etenkin rypsipellolla, josta ne koettavat kaluta maahan varisseita siemeniä. Peipposten runsaus on tarjonnut ruokapöydän petolinnuille, joista on tehty viime päivinä paljon havaintoja Konnunsuon pelloilla. Siellä on kaarrellut erilaisia haukkoja, harvinaisimpina muuttohaukkoja, ja uljaimpana saalistajana maakotka. Sulavesiin kertyi joutsenia Kasvisruokaa Konnunsuon pelloilla tankkaa peipposten lisäksi tuhansittain hanhia. Ne ovat metsä- ja tundrahanhia, joita lepäilee muuallakin Etelä-Karjalassa, pääosin eteläosissa, sillä maakunnan pohjoispäässä on vielä talvisemmat olot. Sulavesiin on kokoontunut runsaasti laulujoutsenia. Yli 200 joutsenen parvia on laskettu ainakin Lappeenrannassa Vainikkalassa ja Kaislasella, joka on pieni järvi Ylämaan tien varrella muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustassa. Aktiivilintuharrastajia ilahduttavat myös havainnot pikkujoutsenista. Muutto jatkuu kun sää sallii Kylmän sään ja pohjoistuulen takia monien lintujen muutto alkaa olla jo myöhässä. Se on ottanut jopa takapakkia. Rantasen mukaan muun muassa rastaita, kyyhkysiä ja töyhtöhyyppiä lähti takaisin etelään kun kevään tulo pysähtyi. — Kun tulee ensimmäinen lämmin yö ja tuuli kääntyy, muutto alkaa taas. Konnunsuon peipposista suurin osa jatkaa matkaa Rantasen mukaan todennäköisesti Venäjän puolelle. — Ne ovat pääosin koiraita. Naaraat tulevat myöhemmin perässä. Etelästä odotellaan ennen pitkää myös muita pikkulintuja ja vesilintuja. Näillä näkymin tuuli kääntyy enempi etelään keskiviikkoiltana, mutta yöpakkasta riittää vielä myös torstain vastaiseksi yöksi. Viikonloppuna muuttajille on luvassa myötätuulta, mutta taivaalta voi lunta tai räntää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/18/Konnunsuolle%20pys%C3%A4htyi%20enn%C3%A4tysm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20peipposia%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kylm%C3%A4%20s%C3%A4%C3%A4%20keskeytti%20muuttomatkan/2017122148062/4