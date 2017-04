Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolmen ristin kirkko jäi ilman kirkkohallituksen avustusrahaa — Kirkkoherra Arto Marttinen: ”Kyllä tämä pieni pettymys oli” Imatran seurakunnan Kolmen ristin kirkolle ei myönnetty kirkkohallituksen rakennusavustusta. Kirkkohallitus jakoi valtion ja kirkon keskusrahaston rahaa seurakunnille yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Avustusrahan hakijoita oli tänä vuonna 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Imatra haki kirkon korjausten jatkamiseen 2,1 miljoonan euron avustusta. Viime vuonna seurakunta sai kirkkohallitukselta vastaavaa rahaa 238 000 euroa. — Avustushakemus laitettiin nytkin sillä mielellä, että sitä saadaan. Kyllä tämä pieni pettymys oli, toteaa kirkkoherra Arto Marttinen. Kirkossa edellisen avustuksen ja oman rahoituksen turvin jo tehty noin 400 000 euron remontti on saatu päätökseen. Pihan viimeistelytyöt jatkuvat vielä. — Nyt remonttiin tulee katkos siihen asti, kunnes saamme jostain rahoitusta. Omilla varoilla emme voi tehdä mitään suunnittelua kummallisempaa, harmittelee talousjohtaja Pasi Tiimo. Kolmen ristin kirkko on ollut poissa seurakuntakäytöstä viime lokakuusta lähtien. Kirkon sisäilma aiheutti kävijöille terveysongelmia. — Selvitämme jossain vaiheessa, onko kirkon ilma puhdistunut riittävästi jo nyt tehdyllä remontilla. Jos niin on, otamme kirkon käyttöön mielellämme, sanoo Marttinen. Käyttöönoton tiellä on Marttisen mukaan paljon liikkuvia osia. — Kirkon alakerran vessat ovat edelleen poissa toiminnasta. Nähtävyytenä kirkko on auki entiseen tapaan. Kolmen ristin kirkon toimintoja on pyöritetty Postillassa ja Päivärannassa. — Väistöt toimivat ihan hyvin. Esimerkiksi Postillan ahtisaarnat vetivät väkeä paremmin kuin kirkoissa pidetyt, kertoo Marttinen. Kolmen ristin kirkon nyt jo valmistuneessa remontissa on parannettu kirkon vedeneristystä. Myös muun muassa sisäänkäyntitasot on kunnostettu. Lue koko uutinen:

