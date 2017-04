Uutinen

Etelä-Saimaa: Kevät saa viimein vähän vauhtia Etelä-Karjalassa kolean pääsiäisen jälkeen Pohjoinen ilmavirtaus pysäytti pääsiäisenä kevään etenemisen ja myös muuttolintujen matkanteon Etelä-Karjalassa. Maallikoillekin on pyhien linturetkillä riittänyt ihmeteltäväksi muun muassa runsaasti laulujoutsenia. Peippoja on oikein kuhissut Joutsenon Konnunsuolla. Muuttolinnut odottavat myötätuulta, jota on alkavalla viikolla viimein luvassa. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan tuuli kääntyy viimein puhaltamaan etelästä huomisen kuluessa. Yöpakkasia riittää vielä, mutta auringonpaiste nostaa päivälämpötilan Etelä-Karjalassa jo huomenna keskiviikkona viiteen kuuteen asteeseen. Perjantain vastaisena yönä on kuitenkin vielä luvassa lisää lunta. Lue koko uutinen:

