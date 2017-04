Uutinen

Etelä-Saimaa: Ketterä kiinnitti päävalmentajakseen Matias Lehtosen Jääkiekon Suomi-sarjan mestaruuden voittanut Imatran Ketterä on palkannut päävalmentajakseen Matias Lehtosen.Lehtonen, 28, on toiminut kolme edellistä kautta A-nuorten Mestiksessä pelaavan Vierumäki Unitedin päävalmentajana. Heinolan Kiekon organisaatiossa hän on työskennellyt yhteensä viiden kauden ajan ja valmentanut myös seuran C1- ja D1-junioreita.Pelaajaurallaan Lehtonen pelasi maalivahtina Tapparan, Ilveksen ja Kooveen junioreissa sekä Suomi-sarjaa Kooveessa ja Pyryssä. Uralle mahtuu myös viisi ottelua SaiPan A-nuorissa kaudella 2007—2008.— Olen todella innoissani ja odotan, että pääsen tekemään töitä intohimolla ja suurella sydämellä. Ilmassa on tervettä jännitystä, uusi sarjataso ja ensimmäinen kausi miesten sarjassa, Lehtonen kertoo Ketterän tiedotteessa.Lehtonen kuvailee itseään valmentajana intohimoiseksi, tulisieluiseksi ja pelaajalähtöiseksi. Hän kertoo myös seuranneensa Ketterän otteita Suomi-sarjassa.— On ollut ilo seurata sitä kasvutarinaa, joka Ketterässä on viime kausina ollut menossa. Niin urheilullisella puolella kuin koko organisaatiossa. Nyt on hienoa hypätä mukaan samaan kelkkaan.Ketterä teki valmentajavalinnan usean ehdokkaan joukosta. Seuran urheilutoimi oli määritellyt uudelle valmentajalle selkeät kriteerit.Päävalmentaja Lehtosen lisäksi Ketterän ensi kauden valmennustiimiin kuuluvat valmentaja Pauli Levokari ja fysiikkavalmentaja Sakari Pusenius. Valmennustiimiä tullaan täydentämään vielä myöhemmin.Ketterästä kerrotaan lisäksi, että ensi kauden pelaajarunko tulee pysymään hyvin pitkälti samana.— Pieniä muutoksia on tulossa. Muutama pelaaja on lähdössä muualle ja muutama uusi pelaaja on tulossa. Pyrimme julkistamaan joukkueen pelaajarungon lähiviikkoina, kommentoi Ketterän urheilutoimesta vastaava Turkka Partanen Ketterän sopimustilannetta. Lue koko uutinen:

