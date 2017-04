Uutinen

Etelä-Saimaa: Irti-teatterin ensi-iltanäytelmä tuo Machiavellin komedian tämän päivän Imatralle Imatran Irti-teatteri esittää lähes 500 vuotta sitten kirjoitetun Mandragola, eli lemmenjuoma -näytelmän Asemapaikan näyttämöllä. Italialaisen filosofin ja valtiomiehen Niccolò Machiavellin (1469—1527) tunnetuin näytelmäteksti on saanut ohjaajan Ilpo S. Ilveksen käsissä uuden dramatisoinnin. Alun perin renessanssiajan Italiassa tapahtunut tarina on sijoitettu 2010-luvulle, ja tapahtumapaikkana on Imatra. Ilves kertoo, että koukeroiset, vanhahtavat vuorosanat saattaisivat nykyään kuulostaa teatterikatsojan korvaan puuduttavalta. — Mietin, että jos nykyaikaistan tekstiä, niin samalla tarinaa voisi uudistaa enemmänkin. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi päätin tuoda tapahtumat Imatralle, Ilves kertoo. Mandragola, eli lemmenjuoma -komedia kertoo tarinan, joka tapahtuu yhden vuorokauden aikana. Kaikki saa alkunsa, kun Kallejaakko (Jarno Huotari) päättää keinoja kaihtamatta tutustua Imatra tyhmimmän miehen, Nikkisen (Rippe Riikonen) kauniiseen vaimoon Lauraan (Ulla Kontiainen). Avukseen hän saa entisen avioliittovälittäjän Leila Luikurin (Marju Salmela). Juonittelujen lisäksi tapahtumien liikkeelle panevana voimana on uskomus lemmenjuomasta, jota nauttimalla lapseton nainen voi tulla raskaaksi. Oman lisänsä komediaan tuo se, että näytelmästä voi bongata monia tuttuja paikannimiä. — Kaikki tapahtuu Inkerinaukiolla. Näytelmän henkilöt asuvat siis aivan torin tuntumassa. Katsoja voi koettaa päätellä, että tuleeko roolihenkilö esimerkiksi Valtionhotellin suunnasta vai jostakin muusta kortteerista, Ilves sanoo. Mandragola, eli lemmenjuoma -näytelmä saa ensi-iltansa torstaina 20. huhtikuuta kello 19 Asemapaikassa (Virtakuja 4, Imatra). Näytelmän ikäsuositus on 15-vuotta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/18/Irti-teatterin%20ensi-iltan%C3%A4ytelm%C3%A4%20tuo%20Machiavellin%20komedian%20t%C3%A4m%C3%A4n%20p%C3%A4iv%C3%A4n%20Imatralle/2017522145157/4