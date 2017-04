Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Vero Modan ja Jack & Jonesin lakkautusuutinen käynnisti huhumyllyn Uutinen Vero Modan ja Jack & Jonesin myymälän sulkeutumisesta Imatrankoskella on herättänyt vaatekauppojen asiakkaissa hämminkiä. Esimerkiksi Imatran Muoti Modan asiakkaat kyselevät päivittäin, milloin ovet pannaan kiinni. — Tätä tapahtuu jopa kymmeniä kertoja päivässä. Emme me ole mihinkään lopettamassa, kauppias Eija Parikka tuskailee. Myös Espritin myymäläpäällikkö Outi Porkka on saanut oikoa vääriä käsityksiä ja rauhoitella huolestuneita asiakkaita. — Sama juttu oli silloin, kun Seppälä suljettiin. Asiakkaat olivat hyvin sekavissa tunnelmissa, että mikä liike lopettaa, Porkka kertoo. Vero Modan ja Jack & Jonesin lähtö harmittaa ja huolettaa muita alan toimijoita. On kaikkien etu, että Imatralla on useita vaateliikkeitä ja monipuolista tarjontaa. Näin ostavat asiakkaat saadaan pidettyä omassa kaupungissa. — Lappeenrannan peikko ei ole hävinnyt minnekään, Eija Parikka toteaa. Muut Imatrankosken vaatekaupat näyttävät selvinneen vaikeista ajoista kuivin jaloin. Vuodet 2015–2016 olivat hiljaisia, mutta nyt näkymät ovat taas pitkästä aikaa valoisat. — Parempaan päin ollaan menossa. Vire on positiviinen, Parikka sanoo. — Olemme panneet merkille todella ilahduttavaa kehitystä Imatralla. Odotan saman kehityksen jatkuvan, sanoo myös Lindexin aluepäällikkö Kaija Sirkiä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/18/Imatran%20Vero%20Modan%20ja%20Jack%20%26%20Jonesin%20lakkautusuutinen%20k%C3%A4ynnisti%20huhumyllyn/2017522145156/4