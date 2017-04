Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Rajapatsaan ilmassa huomisesta lähtien teatterisavua — viemäreistä etsitään sen avulla vuotokohtia Rajapatsaan ilmatilassa leijuu savua keskiviikosta perjantaihin. Hätäkeskukseen ei kannata soittaa, sillä kyseessä on teatterisavu, jonka avulla etsitään vuotokohtia ja mahdollisia vääriä kytkentöjä viemäriverkostosta. — Savu purkautuu sieltä, mistä se pääsee pois. Jos kaikki on kunnossa, savua tulee pelkästään hulevesikaivoista, kertoo myyntineuvottelija Hannu Kalpio Lassila & Tikanojalta. Savukokeet toteuttaa Lassila & Tikanoja yhdessä Imatran veden kanssa. Savusta ei ole vaaraa alueen asukkaille. — Samanlaista savua käyttävät teatterit, diskot ja yökerhot. Se on sokeroitua vettä, joka ei haise eikä maistu millekään. Väriltään se on harmaata. Kalpio kertoo, että vastaavaa savua on käytetty myös kerros- ja virastotaloissa hajuhaittojen paikallistamisessa. Savukokeet käynnistyvät aamuseitsemältä. Ilta-aikaan niitä ei tehdä. — Savua tulee olemaan ilmassa selvästi havaittavissa määrin, sanoo Kalpio. Koealuetta ovat Ensontie, Rautalankatu, Sinkkikatu, Nikkelikatu, Tinakatu, Vaskikatu, Hopeakatu, Kultakatu, Malmikatu ja Inssinkuja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/18/Imatran%20Rajapatsaan%20ilmassa%20huomisesta%20l%C3%A4htien%20teatterisavua%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89viem%C3%A4reist%C3%A4%20etsit%C3%A4%C3%A4n%20sen%20avulla%20vuotokohtia/2017522149792/4