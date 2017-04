Uutinen

Etelä-Saimaa: Vaihdon kanssa ei tarvitse hoppuilla vieläkään — nastarengaskautta riittää ensi viikon alkuun Auton renkaanvaihdossa ei tarvitse vielä hätäillä, monestakaan syystä. Nastarenkaita saa käyttää laillisesti toisen pääsiäispäivän jälkeiseen maanantaihin saakka. Tämän vuoden kalenterissa takarajaksi tulee siten 24. huhtikuuta. Tämäkin aikaraja on venyvä kelioloista riippuen. Tämä viikko alkaa viileänä. Lämpöisempiä päiviä Ilmatieteen laitos ennustaa Imatran seudulle vasta loppuviikosta, ja silloinkin yöpakkaset jatkuvat ennusteen mukaan yhä. Jos vaihdat renkaat itse, varoittelee Selkäliitto vaihtajaa rikkomasta selkäänsä. Ergonomiset työasennot on hyvä muistaa toistakymmenkiloisia pyöriä liikuteltaessa. Erityisesti selän kiertoasentoja on syytä välttää, jottei operaatio jää kesken, tai pääty pahimmassa tapauksessa lääkärin vastaanotolle. Lue koko uutinen:

