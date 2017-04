Uutinen

Etelä-Saimaa: Pääsiäispyhät ovat sujuneet rauhallisesti Etelä-Karjalassa Pääsiäispyhät ovat sujuneet Etelä-Karjalassa vähin onnettomuuksin ainakin tähän asti. Viranomaiset kuvaavat pääsiäispyhien sujuneen suunnilleen normaalin viikonlopun tapaan. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan mitään ihmeempää ei ole sattunut. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella pääsiäinen on ollut rauhallinen satunnaisin hälytyksin. Rajaliikenne Lappeenrannan Nuijamaan ja Imatran Pelkolan raja-asemilla on sujunut rauhallisesti koko pääsiäisen ajan. Kapteeni Aki Järvisen mukaan vilkkain päivä raja-asemilla oli lauantai. Nuijamaalla oli 8 000 rajanylittäjää ja Imatralla 4 000. Jonoja ei ole juuri esiintynyt. Myös maanantai on ollut hiljainen päivä. Lue koko uutinen:

