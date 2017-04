Uutinen

Etelä-Saimaa: Pääsiäisen paluuliikenne vilkkaimmillaan tänään maanantaina Tänään maanantaina on pääsiäisen paluuliikenteen vilkkain päivä, arvioi Liikennevirasto. Eniten liikennettä on kello 12 ja 20 välillä. Pääsiäisen paluuliikenteen sekaan suuntaavien toivotaan katsovan ennen lähtöä tuoreet sääennusteet ja voimassa olevat varoitukset ajoreitillään, varsinkin jos he ovat ajamassa pitkiä matkoja. Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan aamupäivällä Etelä-Karjalassa on pakkasta, mutta iltapäivällä lämpötila kipuaa muutaman asteen plussan puolelle. Lue koko uutinen:

