Etelä-Saimaa: Maasto on kuivaa, kevät on ollut vähäsateinen Etelä-Karjalassa Maasto on erittäin kuivaa lumien sulamisen ja hyvin vähäsateisen kevään jäljiltä. Etelä-Karjalaan ei ole vielä annettu ruohikkopalovaroitusta, mutta sellainen saattaa lähipäivinä tulla. — Indeksilukemat ovat jo koholla, vaikka varoitus ei ole vielä voimassa, meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta kertoo. Kuivuus jatkuu Etelä-Karjalassa vielä muutaman päivän ajan. Sadetta jossain olomuodossa on maanantai-illan ennusteen perusteella luvassa perjantain vastaisena yönä. Viime aikojen yöpakkaset kertovat Tuovisen mukaan osaltaan kuivuudesta. Pakkanen ei pääse kiristymään, jos ilma on kosteaa. Maaliskuussa Lappeenrannan Lepolan säähavaintoasemalla satoi vain puolet keskimääräisestä. Sadetta tuli 11 millimetriä, kun pitkänajan keskiarvo on 20 milliä. Huhtikuussa Lepolassa on satanut tähän asti 7,4 milliä, kun kuukauden keskiarvo on 28 milliä. Etelä-Karjalan länsiosa on Tuovisen mukaan kuivempaa kuin itäosa. Lappeenrannan seudulla on jo pitkään ollut lumetonta tai hyvin vähän lunta. Lue koko uutinen:

