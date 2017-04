Uutinen

Etelä-Saimaa: Katso Starboxin bloggaajien uudet ruokavinkit: mitä jääkaapista löytyy -pizzat, vihreä pesto ja kinderkakku Starboxin reseptivalikoimista löytyy uusia ohjeita pääsiäisen jälkeiseen elämään, kun mämmit ja lampaat on syöty. Hertta Puumalaisen Herkuttelijat -ruokablogista napataan vinkiksi kaksi ohjetta. Mitä jääkaapista löytyy -pizzojen ohje on aina käyttökelpoinen. Hertta antaa pari täytevinkkiä. Vihreä pesto surautetaan blenderissä, ja tulee eri makuista kuin kaupasta ostettuna. Hertta kertoo myös, miten saa vihreästä punaisen peston. Kinderpiirakan ja sacherkakun risteytyksen, kinderkakun, ohjeen antaa Sarkon tilan Willasarkon blogi. Leipomaan! Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

