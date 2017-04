Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan liiton ero Lappeenrannan lentoasemasäätiöstä etenee, liiton nimi poistuu säätiön säännöistä Lappeenrannan kaupunki on pian ainoa omistaja lentoasemasäätiössä. Omistajien määrä on vähenemässä yhdellä, sillä Etelä-Karjalan liiton eroprosessi säätiöstä etenee. Liiton vetäytymisen on määrä tapahtua sääntöjä muuttamalla siten, että maininnat liiton osallistumisesta säätiön hallintoon ja toimielimiin poistetaan. Säännöistä poistetaan maininta Etelä-Karjalan liiton oikeudesta nimetä hallitukseen jäseniä ja varajäseniä. Samalla poistetaan kaikki muut maininnat liitosta. Kaupunki maksaa liitolle 300 000 euroa, eli summan, jonka Etelä-Karjalan liitto on luovuttanut säätiön peruspääomaan. Tiistaina kokoontuva Lappeenrannan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle eron hyväksymistä. Eron toteutuminen vaatii myös Etelä-Karjalan liiton ja lentoasemasäätiön hallituksen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksynnän. Lue koko uutinen:

