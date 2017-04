Uutinen

Etelä-Saimaa: Catz etsii latausta pettymyksen jälkeen, tiistaina pronssiottelussa vastassa Kotkan Peli-Karhut Catz Lappeenranta yrittää toipua järkytyksestään tiistain pronssiotteluun. Kauden tavoite, eli koripallon Suomen mestaruuden uusiminen kuudennen kerran peräkkäin, kirposi välieräsarjan tappioon Espoo Unitedille perjantaina.Lappeenrannan urheilutalolla on kuitenkin huomenna tarjolla arvometallia. Voitto Kotkan Peli-Karhuista saattelisi Catzin pelaajat kesätauolle mitalit kaulassaan.Lappeenrantalaiset ottivat maanantaina pienen hien pintaan urheilutalolla kahden lepopäivän jälkeen.— Meillä on ollut aika paljon parempiakin harjoituksia kuin nämä, mutta se on ihan luonnollista. Meillä iso asia on saada homma nyt henkisesti kasaan, Catzin päävalmentaja Mika Haakana toteaa.Haakana oli katsonut viidennen välieräottelun nauhoitetta sen verran, että totesi mielikuvansa oikeaksi. Catzin peli Espoota vastaan näytti juuri lähtevän rullaamaan, kunnes ykköspelintekijä Valencia McFarlandin takareisi pamahti kymmenen minuutin kohdalla.— Viides välierä oli aika kuvainnollinen koko kaudellemme. Monelle pelaajallemme se on ollut aika vaikea. Monta vuotta menimme onneksemme niin, että loukkaantumisia tuli yksi kerrallaan ja ne tulivat hyviin saumoihin. Nyt tuurimme oli loppunut.Catzin tämän kauden paras mahdollinen taso pilkahteli erityisesti Latvia—Viro-liigan kovissa otteluissa TTT Rigaa ja Liepajaa vastaan.— Uskon, että meillä olisi ollut hyvät saumat mestaruuteen tänäkin vuonna, mutta tämäkin kuuluu urheiluun.Pronssiottelussa Catz saa vastaansa Roope Mäkelän hyvin valmentaman PeKan, jolla on ratkaisuvoimaa leveällä rintamalla. Haakanan mukaan PeKan suurimmat vahvuudet ovat siirtymähyökkäykset, eli nopeat ja puolinopeat.— Niistä Roosa Lehtoranta ratkoo hyvin, ja Daisha Simmonds on hyvin liukas takapelaaja. Heillä oli välissä vaikea vuosi, joten he tulevat otteluun varmasti kovalla latauksella.Valencia McFarlandin kausi on todennäköisesti jo ohi. Myös Catz-kapteeni Elena Reshetkon pelikunto selviää vasta tiistaina. Reshetko on taistellut jo pitkään jalkavamman jarruttamana.— Yritämme päättää kauden voittoon ja pelata mahdollisimman hyvin, vaikka tässä on edelleenkin aika vaikeaa saada latausta. Eiköhän se silti löydy, Haakana toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/17/Catz%20etsii%20latausta%20pettymyksen%20j%C3%A4lkeen%2C%20tiistaina%20pronssiottelussa%20vastassa%20Kotkan%20Peli-Karhut/2017122145200/4